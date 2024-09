TORINO (ITALPRESS) – Il Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni è stato insignito di un prestigioso riconoscimento da parte del Salone dell’Auto di Torino 2024. Il premio è stato assegnato al Centro Stile Ferrari e a Flavio Manzoni per aver disegnato modelli incredibili che hanno fatto la storia di Ferrari e del design automotive. Il Salone Auto Torino, in programma totalmente a cielo aperto nella regale cornice di piazzetta Reale, di fronte a Palazzo Reale e piazza Castello, con l’esposizione di 50 modelli unici che hanno scritto la storia del design è un tributo alla passione per l’automobile.

Flavio Manzoni – Ferrari Chief Design Officer – in rappresentanza del Cavallino Rampante, ha partecipato alla parata che celebra il design di tutti i tempi con i più esclusivi prototipi realizzati dai grandi carrozzieri italiani per le vie del centro del capoluogo piemontese, a bordo della Ferrari Roma Spider, la vettura scoperta 2+ dotata dell’innovativo tetto retrattile in tessuto.

Al Salone dell’Auto di Torino 2024 è stata inoltre esposta, insieme ad alcuni celebri modelli della Casa di Maranello come Purosangue, 296 GTB, 308 GTB e altri, una SF90 XX Spider, vettura prodotta in 599 esemplari e capace di una potenza di 1030 cv diventata il nuovo riferimento in termini di prestazioni.

foto: ufficio stampa Ferrari

(ITALPRESS).