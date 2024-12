VENEZIA (ITALPRESS) – Nel 300° anniversario dalla sua nascita, il Carnevale di Venezia torna a incantare il mondo dal 14 febbraio al 4 marzo 2025, con un’edizione speciale, intitolata “Il tempo di Casanova”, dedicata all’intramontabile figura del veneziano. Giacomo Casanova, una delle figure più iconiche e affascinanti della storia veneziana, nato nel 1725 e famoso per la sua vita avventurosa – ma anche per lo spirito libero, l’ingegno e l’amore per l’arte e la bellezza – sarà il protagonista dell’evento clou del calendario veneziano, che quest’anno si apre proprio nel giorno di San Valentino, in un suggestivo intreccio tra amore e la magia senza tempo di Venezia.

L’edizione del Carnevale 2025 è stata presentata questa mattina a Cà Farsetti dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dal consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, dal direttore artistico Massimo Checchetto e da Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa.

“In questo anniversario speciale, Venezia invita il mondo intero a scoprire l’eredità culturale di Casanova, simbolo di un’epoca. Celebrare Casanova significa rendere omaggio a un uomo che incarna il fascino, la libertà e la passione che caratterizzano l’anima della Serenissima – ha commentato il sindaco Brugnaro – come per Marco Polo, il Carnevale vuole dare il proprio tributo a Casanova, un uomo che ha attraversato i secoli assumendo i contorni a volte del mito e a volte della leggenda”.

“Casanova è una figura che continua a ispirare per la sua vita avventurosa e per la sua capacità di rappresentare lo spirito del Settecento veneziano. Questa edizione sarà un viaggio attraverso la sua epoca, i suoi luoghi e i valori che lo hanno reso immortale. Innamorati, sognatori o semplicemente affascinati dal Carnevale di Venezia. Trecento anni di magia, di storia e di avventure rocambolesche vi aspettano. Ringrazio tutti quelli che stanno lavorando per la realizzazione di questa manifestazione che porterà la festa e le celebrazioni in tutta la città, dalle isole alla terraferma con eventi pensati per tutte le età” conclude Brugnaro.

“Venezia è una città che vive e respira attraverso le sue tradizioni, che sono patrimonio locale e bene universale, un simbolo di identità che è riconosciuto ben oltre i confini della laguna – ha aggiunto il consigliere Giusto – Eventi come il Carnevale, la Festa del Redentore e la Regata Storica non sono semplici celebrazioni: rappresentano momenti di unità comunitaria e continuità culturale da tramandare alle nostre future generazioni per mantenere viva la magia di questa città eterna. Per questo motivo il Carnevale si apre sull’acqua, nel modo più popolare che la nostra tradizione impone, a bordo delle nostre storiche barche rigorosamente a remi, addobbate a festa. Come sempre, in testa ci sarà la “Pantegana”.

“Il Carnevale di Venezia è pronto con un programma ricco di eventi, spettacoli e celebrazioni che faranno rivivere l’atmosfera del XVIII secolo e che esploreranno la creatività e la passione incarnate da Casanova, simbolo della Venezia del Settecento e della sua cultura raffinata e sempre audace – ha spiegato il direttore artistico Checchetto – partendo da “Histoire de ma vie”, il libro di memorie autobiografiche scritto in francese, in cui egli narra, tra l’altro, l’evasione dalla prigione dei Piombi, “Il tempo di Casanova” si prefigge di essere un Carnevale per tutti i cuori, ma anche un invito a celebrare l’arte, la cultura e il piacere di vivere per regalare ai visitatori un’esperienza indimenticabile”.

Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela spa, ha invece sottolineato che “alla società Vela spetta il compito di coordinare le varie attività di tutto il territorio attraverso il coinvolgimento del ricco tessuto associativo e la promozione di un palinsesto diffuso nello spazio e variegato nell’offerta. Ogni edizione vede sempre più un pubblico attento a scoprire le novità e vivere appieno l’esperienza del Carnevale veneziano”.

Il Carnevale si aprirà con una serata speciale “San Valentino”, venerdì 14 febbraio in Piazza San Marco, per celebrare l’amore e gli innamorati. Come da tradizione, invece, il primo fine settimana sarà nel segno dell’acqua, con il Corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali, domenica 16 febbraio.

Per l’intera durata della manifestazione, le celebrazioni attraverseranno tutta la città, con spettacoli all’aperto nei campi e nelle piazze grazie al “Venice Carnival Street Show”, che ripropone un ricco palinsesto di appuntamenti a Venezia, Mestre, le isole della laguna e le Municipalità.

Si confermano le sfilate dei carri allegorici in tutto il territorio, dalle isole della laguna a Mestre fino a coinvolgere tutta la terraferma veneziana (Dese, Chirignago, Pellestrina, Lido di Venezia, Marghera, Burano, Campalto, Mestre e Zelarino). Tornano la commedia dell’arte con i comici internazionali, il ballo ufficiale a Ca’ Vendramin Calergi, le 12 splendide Marie, gli appuntamenti culturali, la musica per un pubblico giovane all’Arsenale e a Forte Marghera, ma anche i carnevali del mondo sul palco di Piazza San Marco con i loro usi e costumi.

Ad incantare il pubblico, sarà il suggestivo spettacolo sull’acqua all’Arsenale che saprà sorprendere attraverso i linguaggi della danza, della musica e della narrazione. Tutte le curiosità e il programma completo de “Il tempo di Casanova” saranno svelati dopo le festività natalizie. Sito ufficiale www.carnevale.venezia.it, canali social #CarnevaleVenezia2025.

Partner del Carnevale di Venezia 2025 sono: Camera di Commercio Venezia Rovigo, Consorzio di tutela della DOC Prosecco, American Express, Aperol. Partner istituzionali del Carnevale di Venezia 2025 sono: Venezia Unica, Avm Holding, MUVE, Casinò di Venezia, Fondazione Teatro La Fenice, M9.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).