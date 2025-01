Il car sharing del futuro parte da Brescia, primo km a guida autonoma

BRESCIA (ITALPRESS) - Sviluppare un servizio di car sharing a guida autonoma unico in Europa: è l'obiettivo di un progetto per l'efficienza della mobilità urbana e la decarbonizzazione delle città presentato a Brescia da A2A, Politecnico di Milano e MOST-Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. La sperimentazione è partita dall'auditorium del Termoutilizzatore A2A di Brescia, dove una Fiat 500 elettrica ha percorso il suo primo chilometro su strada in modalità di guida totalmente autonoma.