CAGLIARI (ITALPRESS) – La notizia era nell’aria, ora arriva l’ufficialità: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore del Cagliari. Poco dopo l’annuncio del ritorno di Stefano Capozucca nelle vesti di direttore sportivo, il club sardo comunica in una nota di aver sollevato il tecnico abruzzese “dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo. A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità”.

Ingaggiato a inizio agosto, Di Francesco paga con l’esonero la sconfitta di venerdì sera alla Sardegna Arena nello scontro salvezza col Torino e il pessimo rendimento degli ultimi mesi: appena un punto nelle ultime dieci gare, una vittoria che in campionato manca dal 7 novembre (2-0 alla Samp). Fra l’altro lo scorso 24 gennaio, nonostante la sconfitta col Genoa, il presidente Giulini aveva annunciato il rinnovo del contratto del tecnico.

La squadra, terz’ultima in classifica a quota 15 dopo 23 giornate, dovrebbe essere affidata a Leonardo Semplici.

