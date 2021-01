Il BMW Group nel 2020 ha confermato ancora una volta la sua posizione di leader mondiale nel segmento automobilistico premium, con un totale di 2.324.809 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce (-8,4%) consegnati ai clienti in tutto il mondo. 686.069 veicoli sono stati venduti a livello di gruppo nel quarto trimestre, con un aumento di tre punti percentuali (+3,2%) rispetto all’anno precedente. Le vendite di veicoli ibridi plug-in sono aumentate di quasi il 40 per cento (38,9%) rispetto all’anno precedente, riflettendo la grande domanda per questa variante di alimentazione. “Abbiamo risposto agli effetti della pandemia di Coronavirus con grande agilità nella gestione delle vendite e nella produzione. Di conseguenza, siamo riusciti a concludere l’anno con un quarto trimestre solido e ancora una volta siamo leader del segmento premium a livello mondiale”, ha sottolineato Pieter Nota, Membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e Responsabile Customer, Brands and Sales. “Grazie alle nostre tecnologie Efficient Dynamics e agli oltre 135.000 veicoli elettrificati consegnati in Europa, abbiamo ampiamente rispettato gli obiettivi di emissioni CO2 della nostra flotta in UE riuscendo persino a scendere di pochi grammi al di sotto della soglia obbligatoria”, ha continuato Nota.

A causa della pandemia di Coronavirus e della volontà dei clienti di un processo di vendita il più possibile privo di contatti fisici, l’anno scorso il BMW Group ha sistematicamente portato avanti un processo di digitalizzazione: in più di 60 mercati i venditori sono ora in grado di assistere i clienti e di vendere veicoli indipendentemente dalla loro ubicazione. Possono ad esempio configurare i veicoli insieme ai clienti utilizzando la condivisione schermo o fornire una dimostrazione dal vivo delle auto presenti in showroom. In una seconda fase, il Gruppo ha largamente implementato il processo di vendita online per i suoi Concessionari nei mercati chiave attraverso i suoi siti web ad alto traffico e lancerà questo tipo di offerta in altri mercati nel 2021. Il marchio BMW ha concluso l’anno con un totale di 2.028.659 (-7,2%) veicoli consegnati ai clienti in tutto il mondo. Un contributo significativo è stato fornito dalle ottime performance dei modelli nel segmento del lusso di alta gamma, che sono aumentati del 12,4% su base annua per un totale di 115.420 unità grazie alla BMW Serie 7, alla Serie 8 e alla X7. Le vendite di questi modelli altamente redditizi sono aumentate complessivamente di oltre il 70% dal 2018.

Come pioniere della mobilità elettrica, il BMW Group ha venduto un totale di 192.646 veicoli BMW e MINI elettrificati in tutto il mondo nel 2020 – un terzo (+31,8%) in più rispetto al 2019. Ciò significa che per il Gruppo l’elettromobilità rappresenta un importante fattore di crescita in termini assoluti. Le vendite di veicoli completamente elettrici sono aumentate del 13%, mentre le vendite di veicoli ibridi plug-in sono cresciute di quasi il 40%. In Europa, i veicoli elettrificati hanno rappresentato fino al 15% delle vendite totali. Il BMW Group ha esteso il numero di veicoli elettrificati (completamente elettrici e ibridi plug-in) presenti nella sua gamma raggiungendo 13 modelli, disponibili in 74 mercati in tutto il mondo. Entro il 2023, il BMW Group prevede di raddoppiare la sua line-up fino a 25 veicoli elettrificati, di cui più della metà saranno completamente elettrici. Al lancio della MINI e della BMW iX3 completamente elettriche, avvenuto lo scorso anno, seguirà nel 2021 l’inizio della produzione della BMW iX completamente elettrica a Dingolfing e della BMW i4 a Monaco di Baviera.

Con una crescita delle vendite del 6% (144.218 veicoli consegnati), la BMW M chiude il 2020 segnando il più grande successo della sua storia. Sono stati principalmente i modelli ad alte prestazioni della gamma X, tra cui la nuova X6 M50i, che hanno contribuito a raggiungere questo successo di vendite di BMW M. Lo scorso anno, le nuove BMW M3 e BMW M4 sono state presentate in anteprima mondiale ed entrambi i modelli saranno lanciati nel primo trimestre del 2021. In un anno difficile e in un segmento estremamente competitivo, le vendite del marchio MINI hanno raggiunto nel 2020 le 292.394 unità (-15,8%). Particolarmente apprezzati dai clienti sono stati il modello completamente elettrico MINI ELECTRIC, con 17.580 veicoli venduti, e John Cooper Works, con un totale di 20.565 unità vendute (+20,8%).

Nel 2020, Rolls-Royce Motor Cars ha venduto un totale di 3.756 automobili (-26,4%). Questo risultato è stato raggiunto nonostante l’assenza sul mercato del veicolo più venduto del marchio, la Ghost, in previsione dell’introduzione del novo modello arrivato a fine anno.

La domanda si è mantenuta forte per tutti i modelli, con ordini Bespoke a livelli record. Il momento clou dell’anno è stato il lancio della nuova Ghost, che ha raccolto il pieno consenso dei clienti, dei media e del pubblico in generale. Le richieste del nuovo modello hanno generato un portafoglio ordini molto elevato, completo fino alla seconda metà del 2021. Rolls-Royce Motor Cars continua a perseguire una crescita sostenibile a lungo termine.

Nonostante le sfide derivanti dalla pandemia, BMW Motorrad è stata in grado di consegnare ai clienti 169.272 motociclette e scooter nel 2020 e ha raggiunto il secondo miglior risultato di vendita della sua storia. Questo risultato è alla base della strategia di crescita di successo di BMW Motorrad. A garantire il risultato positivo è stato il lancio sul mercato di tredici nuovi modelli, nonchè il solido portafoglio prodotti di BMW Motorrad.

