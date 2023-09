Il 75% dei laureati in Italia trova lavoro entro un anno

ROMA (ITALPRESS) - Più dei tre quarti dei laureati in Italia trova lavoro entro un anno ma le aziende, oltre al diploma, richiedono sempre più competenze digitali e soft skills. Le imprese, come rivela la ricerca realizzata da Randstad e Fondazione per la Sussidiarietà, puntano in particolare su 116 profili ad elevata richiesta, che fanno capo a 5 macro aree. Tra i più ricercati gli account manager, i responsabili di logistica e distribuzione e gli esperti contabili. fsc/gtr