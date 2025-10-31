Il 5 novembre al Teatro Toniolo il concerto di Yuki Serino e Martin Nöbauer

VENEZIA (ITALPRESS) – Mercoledì 5 novembre alle ore 19.30 al Teatro Toniolo Yuki Serino e Martin Nöbauer danno il via al Ciclo “6 suonato?” della 40^ Stagione di Musica Sinfonica e da Camera, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Associazione Amici della Musica di Mestre, con il primo concerto del Progetto Triennale dedicato L. van Beethoven per il bicentenario della morte. Una giovane stella del violino e un raffinato interprete del fortepiano: Yuki Serino e Martin Nöbauer danno vita a un viaggio straordinario nel cuore della musica di Beethoven, in un progetto triennale che culminerà nel 2027, a duecento anni dalla sua morte.

A Yuki Serino, talento luminoso e sensibilità fuori dal comune, è affidata la direzione artistica di questa avventura musicale che, nell’arco di tre anni, porterà sul palco l’integrale delle sonate per violino e pianoforte del genio di Bonn.

Un progetto ambizioso che guarda al futuro celebrando un gigante del passato, un’occasione unica per ascoltare, riscoprire e lasciarsi travolgere da pagine immortali, interpretate con freschezza, rigore e passione, per restituire a Beethoven tutta la sua attualità, la sua forza visionaria, la sua poesia senza tempo.

Con una matinée speciale al Teatro Toniolo, nella mattinata del concerto, bambini e ragazzi delle scuole del territorio potranno avvicinarsi a Beethoven, ascoltare la sua musica raccontata e vissuta da vicino, lasciandosi ispirare dal suo genio senza tempo. Un concerto che è una promessa di emozione, scoperta e bellezza condivisa: un invito a lasciarsi incantare dalla forza di Beethoven, attraverso lo sguardo e l’entusiasmo delle nuove generazioni.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).