Il 49% degli europei è favorevole a riprendere le importazioni di gas dalla Russia a guerra finita

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’eventuale fine della guerra russo-ucraina riapre il dibattito sull‘energia: quasi la metà degli europei si dice favorevole a riprendere le importazioni di gas dalla Russia, a condizione che le truppe russe si ritirino. È quanto emerge dall’ultima rilevazione EuroScope di Polling Europe, condotta su un campione rappresentativo di 5.386 cittadini europei.

Alla domanda se l’UE dovrebbe tornare ad acquistare gas russo una volta concluso il conflitto, il 49% degli intervistati risponde sì, il 32% si oppone e il 19% non si esprime. Un dato che fotografa un’opinione pubblica europea divisa, con una maggioranza relativa aperta a un ritorno pragmatico alle forniture russe se le condizioni politiche lo permettessero. Emergono tuttavia differenze significative tra i diversi Paesi.

L’Italia registra la percentuale più alta di favorevoli (58%), seguita dalla Germania (50%). La Polonia si distingue come il Paese più contrario: il 49% dice no alle importazioni, contro un 32% favorevole.

Francia e Spagna si attestano entrambe al 44-49% di sì, in linea con la media europea. Al contempo anche l’orientamento politico incide in modo rilevante. La differenza più netta si registra tra gli elettori del gruppo ESN, favorevoli al 78%, e quelli dei Verdi, contrari al 42% (con solo il 38% favorevole). Gli elettori ECR e GUE/NGL mostrano entrambi percentuali di sì intorno al 54-55%, mentre Renew Europe (42%) ed EPP (42%) si mostrano più cauti.

Gli elettori S&D si collocano al 47% favorevoli. Il dato sul gas russo si inserisce in un quadro più ampio in cui gli europei individuano nel mercato energetico la principale area di rafforzamento del Mercato Unico: il 56% indica i mercati energetici come priorità assoluta per consolidare l’integrazione europea, ben al di sopra dell’industria della difesa (30%) e dei mercati finanziari (27%).

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