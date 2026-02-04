Home Video News Xinhua Il 4 febbraio inizia la primavera nel calendario tradizionale cinese
Il 4 febbraio inizia la primavera nel calendario tradizionale cinese
L'Inizio della Primavera, primo dei 24 termini solari della Cina, cade quest'anno il 4 febbraio. Segna la fine dell'inverno, il risveglio della natura e l'avvio tradizionale della stagione agricola. Le persone lo accolgono con rituali come il "rito del bue di primavera", pregando per un anno ricco di raccolti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)