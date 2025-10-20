Il 24 ottobre alla Biblioteca di San Toma’ la presentazione del libro ‘Il guantone sinistro’

VENEZIA (ITALPRESS) – Venerdì 24 ottobre, alle ore 17.30, in Biblioteca di San Toma’, verrà presentato il libro Il Guantone sinistro, Cleup ed., di Valter Esposito, che converserà con la poetessa e critica letteraria Francesca Brandes. Valter Esposito, giornalista e scrittore veneziano, ritorna al romanzo con Giorgio Angeli, il poliedrico cronista in pensione con la passione per l’investigazione poliziesca, alle prese, a seguito di un black out cognitivo, con una convalescenza rallentata che lo costringe a una permanenza prolungata nel reparto di psichiatria dell’Ospedale Civile di Venezia.
Sullo sfondo di una Venezia in continua metamorfosi, l’autore costruisce un giallo dalla trama avvincente che si intreccia con l’evocazione di significative imprese sportive e citazioni cinematografiche. Il tutto avviene durante la Maratona di Venezia. Esposito ne Il guantone sinistro conferma ancora una volta la sua originale cifra stilistica che coniuga prosa con il verso poetico. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.
