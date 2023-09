ROMA (ITALPRESS) – E’ “La notte” (Bomba Dischi) il nuovo album di inediti di Ariete, fuori venerdì 22 settembre, anticipato dal brano “Rumore” disponibile da questa notte su tutte le piattaforme digitali. Arianna del Giaccio, per tutti Ariete, è pronta a tornare dopo quasi due anni da Specchio con le sue canzoni cantate e scritte interamente da lei, che molto presto potrà condividere con il suo pubblico nel prossimo tour in partenza da Bari il 17 ottobre. Cantautrice iconica del nuovo panorama musicale italiano, Ariete si è fatta conoscere per la sua impronta malinconica e per il suo stile unico e personale, diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la generazione Z.

“La notte” è un disco di confidenze, un diario segreto per la cantautrice su cui scrivere poesie d’amore e allo stesso tempo, un posto intimo in cui sfogare i pensieri e rimetterli in ordine. Ariete crea con le parole dimensioni profonde in cui riflettersi e cercare conforto: La notte è il momento della giornata in cui prendersi del tempo, staccando dalla frenesia quotidiana, quando il caos trova pace nel silenzio della notte e rimette in ordine i pensieri. La cantautrice è capace di toccare le corde più nascoste dell’anima, raccontando senza filtri attimi di vita in cui potersi riconoscere. Il rapporto con l’amore, infatti, è il filo conduttore del disco: “La notte” è il racconto di Ariete che si innamora e, attraverso la scoperta delle proprie emozioni, matura la consapevolezza di dover tornare alle origini per potersi ritrovare. Frequenti sono le immagini simboliche che caratterizzano il suo stile, dal desiderio di fare un tuffo nel passato per fermare il tempo, alla fragilità emotiva scoperta grazie al tempo.

Insomma, Ariete è cresciuta e l’amore non è più lo stesso che ha cantato nel suo primo album, “Specchio” (disco d’oro), ma si è evoluto: guardarsi dentro e cercare quello che può aiutare a proseguire il percorso è un atto di coraggio, così come lo è imparare ad amare di nuovo genuinamente, nonostante lo scontro con le delusioni e le difficoltà. “La notte” sarà disponibile nei seguenti formati: CD (anche autografato), LP (anche autografato con copertina alternativa laminata) e LP glitterato con certificato d’acquisto di una stella (solo 11 pezzi esclusivi). Il disco sarà disponibile anche su tutte le piattaforme digitali.

Stanotte esce “Rumore”, brano che anticipa l’album e rappresentativo del concept del nuovo disco: con la notte che fa da sfondo, la giovane cantautrice racconta un amore in silenzio che ha terminato le parole e ha lasciato un vuoto che sembra essere incolmabile. La paura di andare nel profondo, di spogliarsi e mostrare le proprie fragilità ha alimentato il desiderio di scappare, consapevole che allontanarsi significa perdersi. Ma “in silenzio facciamo più rumore di una strada di centro città”, a dimostrazione che l’amore supera qualsiasi difficoltà e fa sentire la propria voce nonostante la distanza.

