VENEZIA (ITALPRESS) – Nel prossimo week-end appuntamento da non perdere per gli amanti della vela: sabato 20 e domenica 21 maggio il Polo Nautico di San Giuliano ospita infatti la II edizione del “Trofeo Città di Venezia – La vela senza barriere”.

La manifestazione, promossa dal Circolo Vela Mestre in collaborazione con “Nuovo Polo Nautico Sportivo Venezia”, “VelaMestrextutti”, Fiv (Federazione Italiana Vela), Comitato Italiano Paralimpico e Associazione Italiana Classe Hansa, col patrocinio del Comune di Venezia e della Regione, è stata presentata questa mattina, al Municipio di Mestre, con una conferenza stampa presieduta dal vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello.

“Dopo la prima edizione dello scorso anno, che si era tenuta al Lido – ha spiegato Tomaello – questa volta saranno le strutture di San Giuliano (in cui è in corso un corposo restyling che le renderanno non solo più belle ma anche tecnicamente e logisticamente all’avanguardia) ad ospitare questo evento, che ha un profondo significato, non solo sportivo. L’obiettivo è infatti quello di avvicinare a questa pratica anche sempre più persone con disabilità. La vela, lo ricordo, è uno dei pochi sport davvero inclusivi, in cui concorrono nelle stesse gare atleti normadotati e non”.

Sullo specchio antistante San Giuliano saranno una quindicina le imbarcazioni che si sfideranno nella “due giorni”, tutte appartenenti alla “classe Hansa”. In entrambe le giornate le regate cominceranno verso le ore 13, e si concluderanno verso le 17, con, in appendice, un “Happy Hour” per tutti. Le premiazioni sono fissate invece per domenica, al termine della competizione.

