Idrogeno, via libera ai finanziamenti europei

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha approvato un progetto di comune interesse europeo a sostegno delle infrastrutture dell’idrogeno. L'iniziativa è stata concepita e notificata congiuntamente da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia. Gli Stati membri erogheranno fino a 6,9 miliardi di euro in finanziamenti pubblici, che dovrebbero a loro volta liberare 5,4 miliardi di investimenti privati. 32 imprese con attività in uno o più Stati membri, tra cui anche PMI, parteciperanno a 33 progetti. L’IPCEI Hy2Infra interesserà un’ampia parte della catena del valore dell’idrogeno e sosterrà la diffusione di elettrolizzatori su larga scala per 3,2 GW per produrre idrogeno rinnovabile; la realizzazione di condotte di trasporto e distribuzione dell’idrogeno nuove e riconvertite per circa 2.700 km; lo sviluppo di impianti di stoccaggio dell’idrogeno su larga scala. /gtr