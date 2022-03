Se appartenete alla categoria degli irrinunciabili agli addobbi di casa in prossimità di una festa, è questo il momento giusto per realizzare alcune semplici e fantasiose decorazioni di Pasqua.

Considerando che la primavera è alle porte, quale occasione migliore per uscire dalla monotonia dell’inverno regalando ai nostri ambienti un tocco di freschezza e di colore? Da dove iniziare? Ovviamente dalle insostituibili uova: le uova in tutte le tonalità pastello, abbellite da romantici nastri in raso, saranno perfette per questo speciale mood di festa.

Di seguito, alcuni pratici consigli “fai da te” da cui lasciarvi ispirare

L’Albero di Pasqua

Un’antica consuetudine medioevale che proviene dal Nord Europa, più precisamente dalla Scandinavia; una tradizione religiosa che custodisce un profondo significato di rinascita e prosperità, grazie all’uso di rami secchi che, in qualche modo, riacquistano vitalità.

Ecco come rendere perfetto il vostro Albero di Pasqua:

L’albero dovrà essere realizzato prima della Quaresima e dovrà restare intatto per i successivi quaranta giorni; si andranno inoltre ad aggiungere giorno dopo giorno, una decorazione a tema o un simbolo. Per il tipo di rami da utilizzare, la tradizione ci invita a preferire quelli di melo in fiore, pesco o ciliegio; le fronde di questi alberi sono abbastanza lunghe e si prestano facilmente ad essere decorate;

I rami di conifere sono sconsigliati poiché si confonderebbero con il più pagano Albero di Natale;

Dopo la scelta dei rami, si procederà con l’adozione del vaso più adatto: a bordi alti, in terracotta, ceramica o vetro; soluzione, quest’ultima più indicata per chi vorrà cimentarsi nelle decorazioni da applicare al vaso stesso: pietre, rami, fiori di carta, perline, nastri etc.;

Utilizzare infine della spugna da fiorista per ancorare i rami.

Protagoniste le uova

Mettete a bollire alcune uova in acqua e spinaci, oppure con una barbabietola o, ancora, con dello zafferano e otterrete così delle uova colorate in modo naturale. Attnzione: svuotate prima le uova, bucandole con un ago alle due estremità!

Uova Ardesia

Ricoprite le uova svuotate con la vernice lavagna, lasciate asciugare e decorate con dei gessetti colorati. L’effetto sarà stupefacente.

Uova Chic

Svuotate le uova e immergetele prima nella colla vinilica diluita e poi nella polvere glitterata luminosa. Il risultato sarà strabiliante.

Uova Dolci

Quest’ultima soluzione è la più veloce e amata dai bambini per il loro albero di Pasqua tutto da gustare. Saranno sufficienti alcuni ovetti di cioccolato o in pasta di zucchero, confezionati con della vivace carta colorata. L’effetto sarà delizioso!

Ghirlande Pan-Brioche

In occasione della Pasqua festeggeremo anche l’arrivo della primavera, puntiamo dunque sulle decorazioni di ghirlande. La ghirlanda di tulipani, ad esempio, con nastro in corda, conferirà un tocco Country Chic all’ambiente. Fiori, foglie, rami, piume, bacche e uova, sono questi gli oggetti da utilizzare per realizzare delle personalissime ghirlande pasquali. La ghirlanda con rami intrecciati rievocherà la protezione dei nidi, preziosi simboli di questo periodo dell’anno. Tutti i fiori dalle tonalità del giallo, tipici della stagione, ravvivano i campi e la campagna; ecco perché sceglierli per una speciale ghirlanda fiorita.

Amate lo stile Shabby? Perfette sono le mini ghirlande in vimini da appendere alle maniglie o alle finestre, decorate con alcuni coniglietti in legno naturale. Gli appassionati del fai da te sono sempre alla ricerca di materiali di riciclo; i tappi in sughero insieme a piccoli ramoscelli saranno perfetti per realizzare una romantica ghirlanda da appendere alla porta di ingresso.

Il pranzo di Pasqua richiede invece una ghirlanda di pasticceria? Ecco allora una semplice ricetta da offrire ai vostri ospiti.

Ghirlanda Pan-Brioche

Ingredienti:

500 g di farina

42 g di lievito di birra

250 ml di latte caldo

75 g noce di burro

1 pizzico di sale

50 g di zucchero

1 uovo

4 uova bollite e decorate

50 g di marzapane

100 g mandorle tritate finemente

1 tuorlo

1 cucchiaio di latte

2 cucchiai di marmellata di albicocca

Esecuzione