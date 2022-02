La nostra casa. Il nostro confortevole nido, arredato con lo stile che ci contraddistingue e con una formula in grado di resistere ai nostri cambiamenti, che ci piaccia tanto e nel tempo. Prima di ogni scelta d’arredo, domandiamoci quali abitudini e quali ‘rituali’ domestici vogliamo assecondare; quali comodità ricerchiamo e quali budget di spesa abbiamo a disposizione per realizzare le nostre idee di design. Individuare il nostro mood ci aiuterà ad avere in mente l’atmosfera di cui vorremmo circondarci. La coerenza è essenziale per un ambiente d’atmosfera. Come ottenerla? Con scelte cromatiche e di stile decise, che si ripetono nei nostri spazi, abbinate a stili diversi per gusti diversi. Esaminiamone alcuni insieme.

Industrial

Si tratta di una tipologia di arredo molto apprezzata dai giovani, che ben si presta alle soluzioni abitative di loft / open-space, ma anche per negozi e locali di intrattenimento. Richiama la formula dei tipici appartamenti Newyorkesi, con mattoni rossi a vista e gli ampi spazi non delimitati. Lo stile industrial è caratterizzato da superfici ruvide con finiture cromatiche poco omogenee e materiali che mostrano la loro natura autentica, senza decori particolari o lavorazioni, da pareti lasciate grezze, da poltrone in pelle nei colori scuri, dall’uso dell’acciaio e del ferro e dalle ampie vetrate luminose.

Shabby Scic

Molto amato dalle donne, lo stile shabby chic sembra davvero prevalere tra gli stili di arredamento più scelti in questo ultimo periodo. Uno stile “vissuto ed elegante” ma allo stesso tempo romantico, adatto alle dimore di campagna e per appartamenti di città. È caratterizzato da finiture e arredi nelle tonalità pastello e da un uso predominante dei colori del bianco e del tortora. Nello stile shabby chic si possono riadattare mobili o complementi vintage autentici ed usurati dal tempo oppure mobili nuovi sui quali intervenire con la tecnica del decapaggio.

Boho Chic

Uno stile suggerito dalla moda del momento e che prende ispirazione dal gusto bohemienne reinterpretandolo con elementi Hippie e Seventie’s. È caratterizzato da linee avvolgenti, tessuti variopinti patchwork, perfetto in abbinamento allo stile classico che ne viene così alleggerito e sdrammatizzato. Adatto a chi ama le nuove tendenze, la versatilità, e l’eccentricità. Lo stile Boho-chic è uno stile che vede l’individuo protagonista della casa conferendogli libertà di espressione della personalità, anche con delle scelte non proprio convenzionali, come l’impiego spropositato dei colori ed un match di arredi diversi e contrapposti.

Contemporaneo

Lo stile contemporaneo è caratterizzato da linee pulite ed essenziali, da colori puri e soluzioni trasformabili e riadattabili; adatto alla categoria dei giovanissimi che cercano funzionalità e impatto visivo. Nello stile contemporaneo non si perde di vista nemmeno il risparmio energetico, in perfetta ottica eco-sostenibile.

Rustico

L’intramontabile stile rustico è uno stile molto apprezzato perché riporta quell’autenticità che materiali legno e pietra sanno dare più di altri. Mobili in legno e ferro battuto, pavimenti in cotto, travi a vista, ceramiche pronte per essere riempite di cose buone. Lo stile rustico è perfetto per le case di campagna circondate dal verde.

Idee per arredare la casa

Tutti gli stili si legano ad alcuni semplici accorgimenti per farci vivere i nostri spazi domestici in totale armonia. Valutiamoli insieme: