Ictus cerebrale, bastano pochi minuti per salvare una vita

Ictus cerebrale, bastano pochi minuti per salvare una vita

Il 29 ottobre si celebra, come ogni anno, la Giornata Mondiale contro l'Ictus Cerebrale. La World Stroke Organization - per l'edizione 2021 - accende i riflettori su quanto sia importante il riconoscimento tempestivo dei sintomi, lanciando il tema "Minutes can save lives": i minuti cioè possono salvare vite umane. abr/mrv/gtr