ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la Federazione Italiana Vela hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa per fornire alla Fiv e ai suoi associati ulteriori opportunità finanziarie e di consulenza, finalizzate a fornire supporto allo sviluppo sostenibile dell’attività velica nella sua dimensione sportiva, in tutte le sue forme: dalle discipline olimpiche e paralimpiche, a tutta la filiera.

Elementi centrali dell’accordo, siglato dai presidenti dell’Ics e della Fiv, Andrea Abodi e Francesco Ettorre, sono i prodotti “Top of The Sport”, dedicato alle Federazioni Sportive Nazionali, e “Mutuo Light 2.0 – FSN”, per le associazioni e le società affiliate. Al portafoglio delle opportunità l’Istituto ha aggiunto anche l’acquisto di crediti fiscali, il factoring e l’advisory per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

Il prodotto “Top of The Sport” consente alle federazioni di contrarre un finanziamento a 20 anni e a tasso zero, grazie all’intervento del Fondo dello Stato dedicato alla contribuzione in conto interessi, per un importo massimo di 6 milioni di euro. La misura è finalizzata a investimenti relativi alla realizzazione, ristrutturazione e ampliamento dei centri federali, a partire da messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico, compreso l’acquisto delle aree relative, purchè contestuale alla realizzazione dei predetti interventi. Il finanziamento è accessibile anche per l’acquisto di attrezzature sportive e di tecnologie applicate alla pratica sportive. Beneficiari del “Mutuo Light 2.0 – FSN” sono, invece, le associazioni e le società affiliate alla Fiv, che potranno ricevere un finanziamento rivolto all’acquisto di attrezzature sportive e per realizzare e ristrutturare impianti su tutto il territorio nazionale. L’importo massimo del finanziamento è pari a 60.000 euro, con durata da 2 a 7 anni ed è interamente garantito dal Fondo di Garanzia dell’Ics. Il beneficiario dovrà presentare la sola lettera di referenza della Federazione Italiana Vela e non viene richiesta nessun’altra garanzia. “Il rinnovo del Protocollo con la Federvela – ha dichiarato Abodi – è un altro tassello che arricchisce il mosaico degli accordi con gli organismi sportivi, che sta accompagnando e orientando il percorso di crescita dell’utilità della Banca a supporto del movimento sportivo italiano. Lo sport della vela e le sue affascinanti discipline, che da sempre regalano successi a livello internazionale a partire dalle medaglie olimpiche e paralimpiche, rappresentano uno straordinario modello in grado di valorizzare le bellezze ambientali del nostro Paese, formidabile leva di sviluppo per il settore turistico, anche in chiave di sostenibilità ad ampio spettro. Ringrazio il presidente Ettorre per la fiducia riposta nell’Istituto, che metterà a disposizione del sistema federale tutto il suo supporto con strumenti finanziari e servizi, contribuendo a sostenere le politiche federali dedicate al miglioramento di infrastrutture e attrezzature, all’aumento dei tesserati, a partire dalle fasce più giovani con una crescente collaborazione con il mondo della scuola, e al rispetto dell’ambiente, attraverso le attenzioni da dedicare al mare e ai laghi, i più grandi e affascinanti impianti sportivi a cielo aperto”. “Ritengo di fondamentale importanza questo accordo che sancisce un aiuto e supporto davvero completo ai nostri affiliati – commenta Ettorre – In un momento economicamente instabile come questo, poter garantire questi servizi finanziari permette di guardare al futuro potendo porre basi solide per progetti sportivi rilevanti. Il mondo della vela sta vivendo un periodo di particolare fermento sportivo che necessariamente deve – e adesso – può essere accompagnato da un investimento per la valorizzazione delle nostre strutture. Guardiamo avanti, con serenità, per puntare obiettivi che rendano la famiglia della vela un luogo di aggregazione, sviluppo e investimento intelligente”.

– foto ufficio stampa ICS –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com