MILANO (ITALPRESS) – “Non ho mai sofferto così dentro e fuori dal campo. Ma ho trasformato qualcosa di impossibile in qualcosa di possibile. Nella mia testa avevo un solo unico obiettivo, portare i miei compagni e il mio allenatore a diventare campioni d’Italia perchè avevo fatto loro una promessa. E oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un altro trofeo”. Il giorno dopo l’operazione al ginocchio sinistro che lo terrà fuori per i prossimi sette-otto mesi, Zlatan Ibrahimovic racconta il calvario affrontato nella seconda parte di stagione. “Negli ultimi sei mesi ho giocato senza il legamento crociato anteriore nel mio ginocchio sinistro, un ginocchio gonfio per sei mesi – racconta su Instagram – In sei mesi sono riuscito ad allenarmi con la squadra 10 volte, mi sono fatto 20 iniezioni, ho svuotato il ginocchio una volta a settimana, antidolorifici tutti i giorni, ho dormito a malapena a causa del dolore”.

Intanto Investcorp fa un passo indietro. Sfuma definitivamente la cessione del Milan al fondo mediorientale che da diverse settimana stava trattando con Elliott. A mettere la parole fine è Mohammed Al Ardhi, presidente esecutivo di Investcorp, via Twitter: “Abbiamo avuto delle trattative con Elliott in merito a un potenziale investimento nel Milan – scrive – Come può succedere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui. Auguriamo il meglio al Milan per la prossima stagione e oltre”. A questo punto resta in piedi l’ipotesi legata alla RedBird Capital Partners, società che lo scorso anno ha acquisito il 10% del Liverpool per 750 milioni di dollari, fondata dall’ex partner di Goldman Sachs, Gerry Cardinale, e che gestisce sei miliardi di investimenti in settori che vanno dai beni di consumo ai servizi finanziari e delle telecomunicazioni, passando per media e tecnologia.

