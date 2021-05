RICCIONE (ITALPRESS) – E’ Matteo Iacomoni del Pisascherma il nuovo campione d’Italia della categoria Cadetti fioretto maschile. A Riccione, dove aveva già vinto due titoli nazionali nel percorso del Gran Premio Giovanissimi, il toscano è salito sul gradino più alto di un podio dove hanno trovato posto tre portacolori del Frascati Scherma: Joel Ciani in seconda posizione, terzi Gianmarco Gridelli e Mattia Raimondi. Nella quinta giornata di gare dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2021 erano 104 gli atleti partecipanti, dopo le fasi di qualificazione su base regionale, a contendersi il titolo tricolore del fioretto maschile Under 17. Tante emozioni nei quarti di finale. Mentre nella parte alta del tabellone la testa di serie numero 1 dopo i gironi, Matteo Iacomoni, ha sconfitto per 15-7 Francesco Cercaci del Club Scherma Jesi, e Mattia Raimondi ha superato Carlo Richiardi del Club Scherma Torino con il punteggio di 15-4, gli altri due pass per le semifinali sono stati assegnati all’ultima stoccata. Un doppio 15-14 che ha sorriso ai due rappresentanti del Frascati Scherma, Gianmarco Gridelli e Joel Ciani, che hanno battuto rispettivamente Mattia De Cristofaro (Bresciascherma) e Isaia Napolitano (Comense). Nella prima semifinale, vissuta sul filo dell’equilibrio, Iacomoni e Raimondi si sono ritrovati sul 14-14 ed è stato il fiorettista del Pisascherma a piazzare la stoccata decisiva. Nel derby frascatano, invece, Ciani si è imposto per 15-8 sul compagno di sala Gridelli. Si è arrivati così all’ultimo atto, un altro match combattuto, incerto, punto a punto, che ha visto Iacomoni battere Ciani con il risultato di 15-13. “Sono davvero felice e soddisfatto, perchè ho avuto un percorso di gara molto difficile e ho dovuto dare il meglio di me per arrivare alla vittoria. Ho saputo stringere i denti nei momenti più complessi e anche in finale, dopo un iniziale svantaggio, ho ritrovato misura e convinzione, regalandomi un bellissimo successo”, le prime parole di Matteo Iacomoni da neo campione d’Italia dei fiorettisti Under 17. Domani in pedana il fioretto maschile Giovani.

(ITALPRESS).