IA, dall’Ue strategie per industria e scienza

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha presentato due strategie complementari per consolidare la leadership dell’Europa nel campo dell’intelligenza artificiale. La prima attiva strumenti per favorire l’adozione dell’IA nei comparti industriali e pubblici. Il piano stabilisce che le imprese e le pubbliche amministrazioni siano incoraggiate a integrare soluzioni intelligenti, grazie a hub digitali, centri sperimentali. Il piano invita partner industriali a mettere in comune piattaforme, facilitare l’accesso a dati e modelli e creare partenariati europei. La seconda strategia si concentra sul potenziamento della ricerca basata sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere l’Europa un punto di riferimento globale nell’eccellenza scientifica. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sottolinea che l’Europa promuoverà un approccio “AI first” affinché un numero maggiore di aziende consideri l’intelligenza artificiale come parte della soluzione per affrontare le sfide, pur tenendo in considerazione i rischi della tecnologia. mgg/azn