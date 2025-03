IA: Barachini “Governo impegnato nella difesa del diritto d’autore”

ROMA (ITALPRESS) - “Il governo italiano è impegnato a difendere il diritto d’autore in tutti i settori, lo ha fatto anche con un disegno di legge approvato in Senato”, ha spiegato Alberto Barachini, Sottosegretario all’Informazione e all’Editoria, intervenuto al seminario del MIC Musica e intelligenza artificiale. “La musica è un bene che va difeso nella sua sostenibilità creativa, finanziaria ed economica. Il mondo si chiede come difendere il diritto d’autore creativo. Noi, in contatto con le norme europee, stiamo cercando di operare in questa direzione per trovare norme solide, sicure che possano evolversi con l’evolversi dei sistemi di intelligenza artificiale. Siamo al fianco della battaglia di SIAE per difendere il diritto d’autore dei creativi e musicisti italiani, come con AGICOM, per riconoscere quello degli editori italiani”. Barachini ha poi parlato fatto riferimento al disegno di legge che “identifica la nuova fattispecie di reato di deepfake, perché sia un materiale editoriale che audio e video sono un grande rischio nel rapporto reputazionale con i cittadini che potrebbero non sapere più cosa sia reale e umano e cosa sia solo frutto di tecnologia”. xl5/tvi/mrv