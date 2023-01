MILANO (ITALPRESS) – Pirelli P Zero Elect è il pneumatico scelto da Bmw M per equipaggiare la i4 M50, la prima vettura completamente elettrica della divisione più prestazionale del marchio bavarese, che l’anno scorso ha festeggiato i suoi primi 50 anni. La coupè a zero emissioni si aggiunge ai numerosi modelli Bmw M per i quali Pirelli ha sviluppato pneumatici su misura in primo equipaggiamento. Con la i4 M50, anche il reparto sportivo della Casa tedesca intraprende per la prima volta la strada dell’elettrificazione totale. I motori sono due, grazie ai quali la vettura arriva a 544 CV (400 kW) con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Per gestire le elevate prestazioni di questo veicolo, oltre che per rispondere alle esigenze che accomunano tutte le auto a batteria, Pirelli ha sviluppato un P Zero con tecnologia Elect, riconoscibile dalle marcature sul fianco del pneumatico. Vicino alla stella che identifica tutti i pneumatici realizzati in primo equipaggiamento per i modelli BMW, il logo Elect indica che la gomma è specifica per valorizzare le auto BEV o ibride plug-in, caratterizzate da un’erogazione della coppia istantanea, silenziosità di marcia e peso maggiorato dalla presenza delle batterie. La struttura del pneumatico progettato da Pirelli è rinforzata per dare supporto alla vettura e restituire la massima performance anche in caso di utilizzo estremamente sportivo. Inoltre, la speciale mescola battistrada ad alta aderenza è studiata per offrire elevati livelli di grip, garantendo una guida efficiente e precisa.

Nel 2022 ha compiuto 50 anni la divisione di Bmw che firma i modelli più sportivi con l’iconica M, modelli su cui viene trasferita l’esperienza nel motorsport. Allo stesso modo, il know-how accumulato da Pirelli in più di 150 anni di storia e in oltre 110 anni di competizioni le permette di realizzare pneumatici su misura dei modelli premium e prestige più prestazionali, esaltandone potenza, dinamica e precisione di guida. Ne sono un esempio, fra quelli di Bmw M, modelli come i SUV dall’X3 M all’X6 M, tutti omologati con P Zero per l’estivo e Scorpion Winter per l’invernale; simboli di eleganza come la Serie 8, anch’essa gommata P Zero; o l’iconica M5 CS, sulla quale Pirelli ha il 100% delle omologazioni con il P Zero Corsa, per un uso sia su strada che su pista.

foto: ufficio stampa Pirelli

(ITALPRESS).