NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’è una prima volta anche per Boston. I Celtics perdono l’imbattibilità e si arrendono sul parquet dei Timberwolves (fin qui mai violato) anche se il primo ko della stagione è arrivato soltanto all’overtime. Minnesota vince 114-109 con Anthony Edwards decisivo nel supplementare e trascinatore durante tutto il match chiuso con 38 punti, 9 rimbalzi e 7 assist al suo attivo. Ne fa 20 McDaniels, c’è la doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi di Gobert, 14 ne fa anche Reid e Boston cade a Minneapolis nonostante i 32 punti di Tatum, i 26 di Brown, i 20 di Porzingis, i 12 (con 11 rimbalzi) di Holiday e gli 11 di Hauser.

Ne approfittano i Sixers che agganciano i Celtics in vetta alla classifica a Est, battendo 146-128 i Wizards di Danilo Gallinari, in campo appena 4 minuti (a referto 1 punto e 1 rimbalzo). Philadelphia conquista agevolmente la quinta vittoria con un Joel Embiid in grande serata e che mette a disposizione dei suoi 48 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.

Vincono anche i campioni in carica. Denver centra il settimo successo in 8 gare con il solito Nikola Jokic a fare la differenza. Nel match casalingo contro i New Orleans Pelicans arriva l’ennesima tripla doppia da 35 punti, 14 rimbalzi e 12 assist e agli ospiti non bastano i 31 punti di Hawkins per evitare il ko.

Non solo Gallinari, perde anche l’altro italiano in campo nella notte Nba. Simone Fontecchio gioca appena 4 minuti nel match che vede Utah Jazz soccombere sul parquet dei Bulls che si impongono 130-113 portandone otto in doppia cifra con LaVine miglior realizzatore dei suoi (24 punti), mentre Markkanen dall’altra parte ne fa 29.

In tutto 12 le sfide della notte. Vincono anche Warriors (120-109 sui Pistons con 34 punti per Curry), Pacers (152-111 sugli Spurs), Mavericks (117-102 su Orlando con 29 punti per Doncic e 22 per Banchero per i Magic), Bucks (129-125 sui Nets con 36 punti e 12 rimbalzi per Antetokounmpo, mentre per Brooklyn sono 45 i punti di Thomas), Heat (108-107 sui Lakers con 22 punti, 20 rimbalzi e 10 assist per Adebayo), Knicks (111-97 sui Clippers), Rockets (122-97 sui Kings) e Thunder (126-117 sugli Hawks).

