MILANO (ITALPRESS) – Quattro vetture equipaggiate con pneumatici Pirelli ai primi quattro posti assoluti del Rally del Lazio-Cassino, finale in prova unica della Coppa Italia ACI Sport dei rally nazionali, la categoria di base della specialità. Addirittura sette i piloti Pirelli nei primi dieci: un successo ribadito anche nelle classi minori e che conferma il favore e la supremazia Pirelli presso i piloti privati. La vittoria assoluta è andata al ventinovenne molisano Giuseppe Testa in coppia con Gino Abatecola sulla Skoda Fabia R5 della Ro Racing. Il campione d’Italia junior 2016 ha preso il comando alla terza delle otto prove speciali e lo ha conservato sino al termine, precedendo di soli 1″7 il lombardo Giuseppe Di Palma, di 34″2 il veneto Marco Signor – entrambi su Skoda Fabia – e di 49″3 Filippo Bravi su Hyundai i20. Giuseppe Testa prosegue nella sequenza di piloti Pirelli nell’albo d’oro della manifestazione succedendo a Marco Signor (2022), Elwis Chentre (2021). Fra i tanti vincitori di categoria gommati Pirelli una citazione particolare merita il 21enne Dennis Stracqualursi (Peugeot 208 Rally4), vincitore del titolo per i giovani Under 25.

La finale di Coppa Italia era l’atto conclusivo della stagione dei rally nazionali e che ha riunito i migliori piloti privati di tutta Italia qualificati per l’evento attraverso le classifiche stagionali delle nove zone geografiche (tutte vinte da piloti gommati Pirelli) in cui ACI Sport ha suddiviso l’Italia e ripartito la cinquantina di rally a qualifica nazionale.

