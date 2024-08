LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un recente sondaggio Eurobarometro ha evidenziato il forte ottimismo della popolazione maltese riguardo al futuro dell’Unione europea, distinguendola dalle controparti europee. Il sondaggio, condotto tra il 25 giugno e il 2 luglio 2024, ha intervistato 505 cittadini maltesi.

Uno schiacciante 75% degli intervistati maltesi ha espresso ottimismo riguardo al futuro dell’UE, con solo il 22% che ha espresso pessimismo. Ciò colloca Malta tra gli Stati membri più positivi, in netto contrasto con paesi come Francia, Repubblica Ceca e Ungheria, dove i cittadini hanno mostrato i più alti livelli di pessimismo. Tuttavia, i maltesi non sono ciechi di fronte alle sfide che l’UE deve affrontare. Il sondaggio ha individuato tre preoccupazioni principali tra i cittadini maltesi: la guerra in corso in Ucraina, l’immigrazione irregolare e l’alto costo della vita.

Guardando al futuro dei prossimi cinque anni, mentre molti maltesi hanno espresso preoccupazione per la sicurezza continentale, la maggioranza ritiene che la democrazia e l’economia rimarranno robuste durante questo periodo. Il 66% degli intervistati ha espresso preoccupazione per la sicurezza dell’UE. Alla domanda sui punti di forza dell’UE, gli intervistati maltesi sono stati tra i più propensi a citare il rispetto per la democrazia e lo Stato di diritto, nonchè le relazioni tra gli Stati membri. Ciò è in linea con la visione generalmente positiva della nazione nei confronti dell’Unione. Il 48% dei maltesi concorda sul fatto che l’UE dovrebbe affrontare le preoccupazioni legate all’ambiente e al cambiamento climatico il prima possibile.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).