Nessun italiano in campo nel ricco programma della notte Nba con ben 11 partite. Vincono i Lakers che passano a Denver battendo la franchigia di casa all’overtime, per 120-116 e mantenendo la vetta della classifica della Western Conference. I trascinatori sono LeBron James e Anthony Davis, il primo con una tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, il secondo chiude con 33, 10 e 2. In doppia cifra anche Howard (14 punti e 11 rimbalzi), Bradley (10) e Caruso (10). I Nuggets lottano, giocano alla pari e mettono in mostra un Jamal Murray in grande forma (32 punti e 10 assist), mentre Nikola Jokic mette a referto 22 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.

Altro big match a Brooklyn dove i Nets fermano a quota 15 la striscia di vittorie consecutive dei Raptors, imponendosi 101-91. Il miglior realizzatore dei padroni di casa è LeVert che ne fa 22, mentre a Toronto non bastano i 28 punti di Ibaka che sfiora la doppia doppia fermandosi a 9 rimbalzi.

Nelle altre gare della notte vittorie per Cleveland (127-105 su Atlanta con i 23 punti e 12 rimbalzi di Larry Nance Jr), Washington (114-96 sui Knicks con 30 punti per Beal), Indiana (118-111 contro i Bucks con 35 punti di T.J Warren), Memphis (111-104 ai danni dei Blazers con Clarke che ne fa 27), Hornets (115-108 sui Timberwolves con 28 punti di Graham), Dallas (130-111 con Luka Doncic che al rientro in campo mette subito a referto 33 punti, 12 rimbalzi e 8 assist), Utah (116-101 su Miami con 26 punti di Mitchell) e Phoenix (112-106 contro i Warriors con 27 punti per Booker).

