I Knicks dominano a Philadelphia, Fontecchio ne fa 15 a New Orleans: il recap Nba

ROMA (ITALPRESS) – Nella notte di Nba, New York si riscatta prontamente dalla sconfitta ai supplementari contro Indiana andando a dominare sul campo di Philadelphia per 89-138. Un match senza storia in cui, ancora una volta, tra i Sixers si salva il solo Tyrese Maxey, autore di 32 punti. Per i Knicks, invece, nonostante il contributo modesto di Jalen Brunson (8 punti in 30 minuti), arriva il contributo da 26 punti di José Alvarado dalla panchina con il 62% dal campo e un notevole 8/13 da tre, oltre ai 22 punti di Mikal Bridges e la doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

Colpo esterno anche per i Miami Heat, che vincono per 111-123 sul campo dei New Orleans Pelicans. In una partita in cui arrivano le doppie doppie di Bam Adebayo (27 punti e 14 rimbalzi) e di Kel’el Ware (16 punti e 12 rimbalzi), oltre ai 23 punti di Jaime Jaquez dalla panchina, è buona anche la prestazione di Simone Fontecchio, che parte di nuovo nel quintetto iniziale e realizza 15 punti, nonostante un modesto 5/14 dal campo (quattro triple).

Vittorie esterne anche per i Milwaukee Bucks (108-116 in casa degli Orlando Magic con ben 34 punti di Cam Thomas dalla panchina), i Detroit Pistons (che battono 95-113 i Toronto Raptors) e i Los Angeles Clippers con la doppia doppia di Kawhi Leonard (27 punti e 12 rimbalzi) per superare gli Houston Rockets, a cui non bastano i 21 punti di Kevin Durant.

Vittoria convincente anche dei San Antonio Spurs, che passano per 113-126 in casa dei Golden State Warriors ricavando 74 punti dai soli De’Aaron Fox, Victor Wembanyama e Keldon Johnson, e degli Oklahoma City Thunder, che vincono per 109-136 in casa dei Phoenix Suns. Vittorie casalinghe, invece, per i Denver Nuggets (che ritrovano il successo casalingo per 122-116 contro i Memphis Grizzlies con una tripla doppia da 26-15-11 di Nikola Jokic), i Charlotte Hornets (110-107 contro gli Atlanta Hawks), i Cleveland Cavaliers (138-113 contro i Washington Wizards), i Boston Celtics (124-105 contro i Chicago Bulls), i Minnesota Timberwolves (133-109 contro i Portland Trail Blazers) e gli Utah Jazz (121-93 contro i Sacramento Kings).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).