BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – I principali componenti del Sistema Italia in Romania, Ambasciata d’Italia a Bucarest, ITA Bucarest e Confindustria Romania, hanno accolto a Bucarest, nelle rispettive Sedi Istituzionali, la Delegazione dei Giovani industriali di Confindustria. La Delegazione guidata dal Vice Presidente Alessandro Somaschini è giunta nella Capitale romena per partecipare all’Assemblea Annuale di Yes for Europe, l’associazione che riunisce gli imprenditori e le imprenditrici under 40 dei paesi europei e di quelli candidati all’ingresso in Unione Europea. Il Gruppo di giovani imprenditori italiani, rappresentanti di aziende che operano in svariati settori merceologici, hanno avuto la curiosità di conoscere e visitare, di persona, la realtà di Confindustria Romania, considerata la Rappresentanza internazionale di Confindustria più grande e performante dell’Est Europa, con Desk attivi anche presso le principali Confindustrie italiane.

Successivamente, grazie alla disponibilità di Alfredo Durante Mangoni, Ambasciatore d’Italia a Bucarest e alla Direttrice di ITA – (ICE) Italian Trade Agency, Micaela Soldini, hanno potuto approfondire e condividere con i membri della Delegazione, molti aspetti degli investimenti italiani in Romania, legati quindi all’attuale presenza industriale, produttiva e distributiva, alla situazione economica del Paese e ai trend economici previsti nel breve/medio termine.

Non sono mancate, da parte dei Giovani industriali, specifiche domande sulle opportunità di business nei vari settori di loro interesse, da cui è comunque emersa l’importanza di poter contare su un Sistema Italia cosi organizzato come quello rappresentanto, durante l’incontro, dai tre componenti partecipanti alla presentazione.

