I giorni chiave: quando si assegnano le medaglie più attese

MILANO (ITALPRESS) - Milano Cortina 2026 si svolgerà tra il 6 e il 22 febbraio, ma ci sono giorni in cui gli occhi del mondo saranno puntati sull'Italia e sui suoi campioni. La prima settimana inizia con lo short track e il pattinaggio di velocità a Milano: già nei primi giorni, Arianna Fontana sarà protagonista, con il tricolore sul ghiaccio. Nei primi tre giorni si assegneranno le medaglie delle gare di qualificazione dello short track e dei 500 metri femminili e maschili, tradizionalmente tra le più veloci e spettacolari. Tra l' 8 e il 12 febbraio, le Alpi entrano in scena: la Stelvio di Bormio ospiterà le prime gare maschili di sci alpino, tra gigante e discesa libera, mentre a Cortina si terranno le prime prove di bob e skeleton. Sono giornate decisive per gli azzurri: Brignone e Paris in gigante e superG, la squadra di bob femminile e quella mista di skeleton puntano a podi storici. La seconda settimana, dal 13 al 18 febbraio, sarà il cuore delle discipline nordiche: Val di Fiemme e Anterselva ospitano sci di fondo, biathlon e combinata nordica, con Pellegrino e compagni pronti a giocarsi le medaglie nelle gare a inseguimento e staffette. Negli ultimi giorni, tra il 19 e il 22 febbraio, il palcoscenico torna a Milano con il pattinaggio artistico, l'hockey e le finali di short track. Il curling misto chiuderà le competizioni di squadra. gm/gtr