CATANZARO (ITALPRESS) – La Calabria sarà la location per il 68° congresso nazionale dell’Associazione Direttori d’Albergo. L’evento più importante e significativo dell’ADA, l’assemblea generale dei soci, si terrà nella splendida cornice di Amantea, dal 4 al 7 aprile al Mediterraneo Palace Hotel.

Tredici anni dopo l’ultima l’assemblea nazionale in Calabria, i direttori d’albergo italiani si riuniranno per il 68° congresso nazionale e vedrà presenti soci da ogni parte d’Italia. Precedentemente era stata scelta nel 2011 in occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia: un ulteriore fattore storico che ha consentito di promuovere in modo significativo la partecipazione attiva dei calabresi nel processo risorgimentale, anche in relazione al nesso che la denominazione dell’intero Paese, Italia, conduca storicamente alla Calabria, al Re Italo e al successivo allargamento del nome all’intero Paese da parte dell’Imperatore romano Augusto, nel 42 a.c..

Nei tre giorni di presenza in Calabria, per i congressisti e gli accompagnatori, è stato previsto un fitto programma con visite per ammirare sia le bellezze naturali, sia storico-culturali, con momenti di degustazione delle eccellenze enogastronomiche e spettacoli in luoghi suggestivi. Durante le serate a tema e visite nei borghi, si terranno estemporanee del folklore della tradizione calabrese. Previste escursioni a Fiumefreddo Bruzio, uno dei Borghi più belli d’Italia con visita del Castello dove sono custodite le opere di Salvatore Fiume e il Belvedere sul Mar Tirreno da dove sarà possibile vedere le Isole Eolie e al centro storico di Amantea, Chiesa Chiostro di San Bernardino e San Biagio. Lo chef Barbieri curerà la cena tipica e la cena di gala si terrà al Mediterraneo Palace Hotel.

Il congresso servirà per un confronto di idee progettuali per rilanciare e ottimizzare il sistema turistico italiano, con l’intento di riordinare la figura professionale turistica del direttore d’albergo.

“Sono fiero di ospitare il congresso nazionale ADA e abbiamo ottenuto un riconoscimento prestigioso dalla Giunta nazionale, che ha scelto la destinazione turistica calabrese per l’assemblea nazionale, prevista ad Amantea, borgo storico, nel quale risiede la location prescelta che è il Mediterraneo Palace Hotel. Un evento che ci gratifica e ci vedrà promotori di un programma mirato per accogliere i soci italiani a fargli vivere un’esperienza unica, tra storia, tradizioni e sapori. Vivremo le emozioni di ritrovarci nel nostro appuntamento annuale, un momento conviviale che rinvigorisce la nostra associazione, un momento nel quale condividiamo lo scambio di esperienze, finalmente in presenza”, ha affermato il delegato regionale dei direttori d’albergo della Calabria, Francesco Gentile.

– Foto: ufficio stampa Ada –

(ITALPRESS).