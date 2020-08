ROMA (ITALPRESS) – In occasione della giornata internazionale del gatto, che cade l’8 agosto, Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) invita i proprietari di gatti a sospendere – ma solo per un giorno – la raccolta differenziata delle scatole di cartone, disseminandole invece in casa e trasformandole in rifugi temporanei, percorsi a ostacoli e tiragraffi improvvisati per le loro piccole “tigri domestiche”. Passatempi e giochi fai da te di questo tipo sono semplici da realizzare riutilizzando imballaggi in carta e cartone come scatoloni, shopper, scatoline e tubi di diverse dimensioni (la parte centrale dei rotoli di carta igienica e carta da cucina, ad esempio). I consigli e video tutorial sul web sull’argomento sono numerosissimi: realizzando fori di diverse dimensioni nelle scatole e combinandole tra loro si creano percorsi e nascondigli; aggiungendo poi spago, palline e legumi secchi (ma anche le stesse crocchette) si possono creare piccoli sonagli o giochi “intelligenti” e interattivi; ritagliando e piegando uno scatolone si potrà realizzare una vera e propria reggia di cartone per il micio di casa; e molto altro ancora.

Naturalmente, l’invito di Comieco a “sospendere la raccolta” è da considerarsi eccezionale e valido esclusivamente per la giornata dell’8 agosto. Per i restanti 364 giorni dell’anno, l’impegno nella corretta differenziazione degli imballaggi in carta e cartone rimane il primo e indispensabile passo per garantire un’efficiente filiera del riciclo e permettere così alla carta di tornare a nuova vita.

(ITALPRESS).