ROMA (ITALPRESS) – Hyundai ha svelato le prime immagini teaser di IONIQ 5, il CUV di medie dimensioni che rappresenta il primo modello del nuovo brand IONIQ, dedicato ai veicoli elettrici.

IONIQ 5 sarà il primo veicolo costruito sulla piattaforma E GMP (Electric Global Modular Platform) di Hyundai, un sistema innovativo progettato esclusivamente per i veicoli elettrici a batteria di prossima generazione, che guideranno il brand verso una nuova era di mobilità pulita. Il design sperimentale e distintivo di IONIQ 5 offre un’esperienza unica che può essere apprezzata solo su veicoli elettrici dedicati, suggerendo un radicale cambiamento nell’approccio al design. I caratteristici elementi di design di IONIQ 5 includono i Parametric Pixel, le più piccole unità di un’immagine digitale, così come la direzione eco sostenibile CMF (Colori Materiali Finiture) che connette l’analogico al digitale, mettendo in evidenza il valore stilistico senza tempo del brand IONIQ. Il frontale di IONIQ 5 è arricchito da una serie di luci a forma di pixel che donano una suggestione della tecnologia digitale presente all’interno. E’ anche il primo veicolo Hyundai a essere dotato di un cofano anteriore a conchiglia che attraversa tutta la larghezza dell’auto, riducendo al minimo gli spazi tra i pannelli della carrozzeria e creando nel complesso un look pulito e high tech. Il tema di design Parametric Pixel è ripreso anche nel disegno aerodinamico dei cerchi da 20″. “IONIQ 5 offre una nuova customer experience attraverso un design EV innovativo che rievoca l’icona fondatrice del Dna stilistico di Hyundai”, afferma SangYup Lee, senior vice president e head del Hyundai Global Design Center. “Gli interni sono realizzati usando materiali eco friendly, riflettendo il nostro impegno nell’offrire nuove e innovative soluzioni di mobilità incentrate sulla sostenibilità. A partire da IONIQ 5, la gamma del nostro brand dedicato alle EV ridefinirà la relazione tra le persone persone e le proprie auto, stabilendo un nuovo standard, che fungerà da punto di riferimento di tutte le esperienze di design di design EV”. Hyundai presenterà IONIQ 5 attraverso un evento di lancio online a febbraio 2021.

(ITALPRESS).