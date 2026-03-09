Hyundai presenta la nuova Ioniq 6 N Line

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai rilancia nel segmento delle berline elettriche con la rinnovata Ioniq 6, modello pensato per coniugare comfort, autonomia e piacere di guida. Il design evolve senza stravolgere l’identità, con linee più pulite, frontale ridisegnato e firma luminosa Parametric Pixel ancor più distintiva. Il coefficiente aerodinamico è di appena 0,215, tra i più bassi al mondo, mentre la batteria è ora da 84 kWh, garantendo fino a 680 km di autonomia WLTP.

La piattaforma a 800 Volt consente ricariche ultrarapide: dal 10% all’80% in appena 18 minuti, rendendo possibili viaggi lunghi con soste minime.

Gli interni sono stati aggiornati per ergonomia e comfort: volante a tre razze, consolle centrale con tasti fisici, materiali morbidi sui pannelli porta, doppio display da 12,3″ per strumentazione e infotainment, con connettività Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA e servizi telematici Bluelink®.

L’abitacolo offre sedili anteriori a regolazione elettrica con memory, sedute ventilate e riscaldate, Head-Up Display e sistema audio BOSE premium. In opzione sono disponibili specchi retrovisori digitali con telecamere HD che sostituiscono i tradizionali specchietti, garantendo visibilità ampia e nitida.

La gamma include tre configurazioni: versione d’ingresso da 63 kWh e 170 CV, versione da 84 kWh monomotore posteriore (229 CV, fino a 680 km di autonomia) e versione AWD da 325 CV con trazione integrale e 605 Nm di coppia, fino a 650 km di autonomia. La piattaforma E-GMP offre ricarica ultraveloce, pompa di calore, pre-condizionamento della batteria e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni.

La grande novità è l’allestimento Ioniq 6 N Line, che porta l’identità sportiva del brand sulle berline elettriche. Paraurti anteriore e posteriore più scolpiti, minigonne dedicate, cerchi in lega da 20″ con pneumatici 245/40 R20, dettagli interni in pelle e Alcantara® e pedaliera in metallo definiscono un carattere più aggressivo, senza modificare le caratteristiche dinamiche della vettura.

Il design enfatizza larghezza, stabilità e presenza su strada, offrendo un’esperienza di guida emozionale e distintiva. Ioniq 6 rappresenta un equilibrio tra design raffinato, prestazioni tecnologiche e comfort evoluto.

Con questa evoluzione Hyundai conferma la leadership nella mobilità 100% elettrica, offrendo una berlina elegante, tecnologica e performante, capace di soddisfare sia chi cerca autonomia e praticità per i lunghi viaggi sia chi desidera emozione e stile a bordo.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).