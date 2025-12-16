Hyundai Bayon MY26, tecnologica e stile moderno

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai presenta Bayon Model Year 2026, l’evoluzione di un Urban SUV compatto che conferma la leadership del Brand nel coniugare agilità cittadina, tecnologia avanzata e comfort moderno. Con il Model Year 2026, Bayon riafferma con decisione la propria identità grazie a una gamma ottimizzata, un’offerta semplificata e un posizionamento pensato per offrire al cliente massima chiarezza e valore immediato.

Bayon MY26 è disponibile con motorizzazione benzina 1.0 T-GDi da 90 CV, omologata Euro 6E-Bis, abbinata a cambio manuale a 6 rapporti oppure al doppia frizione DCT a 7 rapporti. Questa unità assicura prestazioni brillanti, consumi contenuti e una guida fluida, perfetta nell’utilizzo urbano e versatile nelle percorrenze più lunghe. Il modello conferma inoltre un design distintivo, caratterizzato dalla firma luminosa orizzontale a tuta larghezza e dai paraurti ridisegnati, che enfatizzano la presenza su strada rendendolo immediatamente riconoscibile.

All’interno continua a distinguersi per lo spazio a bordo, tra i migliori della categoria, unito a un bagagliaio generoso e a un abitacolo progettato con grande attenzione all’ergonomia. La dotazione tecnologica resta un punto chiave della proposta, grazie al sistema di navigazione con touchscreen da 10,25″, la connettività Apple CarPlay e Android Auto, i servizi Bluelink con aggiornamenti OTA e la presenza dei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense sin dalla versione di ingresso. Il risultato è un’esperienza di guida moderna, intuitiva e sicura, ideale per chi cerca praticità quotidiana senza rinunciare a dotazioni avanzate.

L’introduzione del Model Year 2026 conferma la struttura della gamma con l’allestimento XTech, mentre introduce i nuovi equipaggiamenti Business ed Exellence, tutti abbinati al motore 1.0 T-GDi 90 CV. Alla base del listino si posiziona l’allestimento XTech, disponibile a partire da  22.800. Questa configurazione offre una dotazione completa che include quadro strumenti LCD con cluster digitale, sistema di navigazione con touchscreen da 10,25″ con Bluelink, aggiornamenti OTA e integrazione Apple CarPlay e Android Auto.

Presenti anche i principali sistemi Hyundai SmartSense ideali per la guida cittadina come per i viaggi più lunghi, come il Rear Occupant Alert (R.O.A.), il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (F.C.A.), il Sistema di Gestione Automatica di fari abbaglianti (H.B.A.), il Sistema di avviso di ripartenza (L.V.D.A.), il Sistema di mantenimento al centro della corsia (L.F.A.), il Sistema di riconoscimento dei limiti di velocità (I.S.L.A.) e il Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente (D.A.W.). La versione Business, proposta a partire da 24.200 euro, rappresenta la versione di volume e aggiunge cerchi in lega da 16″, fari anteriori Full LED con firma luminosa Seamless Horizon, Cluster Supervision digitale da 10,25″, sensori di parcheggio posteriori, griglia anteriore Glossy Black e luce ambiente.

Completa la gamma l’allestimento Exellence, a partire da 27.600 euro, che alla versione Business aggiunge: fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17″, climatizzatore automatico, sistema Smart Key con Start Button, caricatore wireless per smartphone e presa USB posteriore oltre al retrovisore interno elettrocromico (E.C.M.), Smart cruise control (SCC) e i sensori di parcheggio anteriori.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).