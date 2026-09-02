ROMA (ITALPRESS) – Hyundai introduce l’Entertainment Package, una novità che amplia la propria gamma di Digital Features & Services. Disponibile tramite il Bluelink Store per i modelli compatibili, questa nuova soluzione offre ulteriori possibilità di intrattenimento, connettività e personalizzazione per arricchire l’esperienza d’uso dell’auto. L’Entertainment Package integra direttamente a bordo servizi di streaming, piattaforme video, notizie, giochi, contenuti dedicati ai bambini e karaoke, consentendo di sfruttare al meglio il tempo passato a bordo dell’auto. I clienti possono scegliere tra l’Entertainment Package standard e la versione con Wi-Fi Hotspot che permette ai passeggeri anche di collegare a Internet dispositivi compatibili mentre si trovano a bordo. “Hyundai offre ai clienti nuovi modi per vivere e personalizzare la propria auto, grazie a opzioni di intrattenimento flessibili che migliorano la connettività e rendono ogni viaggio ancora più piacevole per i passeggeri” ha dichiarato Marcus Welz, CEO di Hyundai Connected Mobility, responsabile del lancio del pacchetto in Europa.

Punti chiave dei nuovi prodotti digitali Hyundai: Due versioni dell’Entertainment Package: una versione standard e una dotata anche di Wi-Fi Hotspot integrato; Il pacchetto con Wi-Fi Hotspot offre connettività Internet ad alta velocità per tutti gli occupanti, garantendo accesso alla rete durante la permanenza a bordo; Accesso ad app di streaming molto diffuse come Netflix, Disney+ e YouTube, oltre a giochi, contenuti per bambini e karaoke.

L’Entertainment Package è disponibile tramite il Bluelink Store per i modelli compatibili equipaggiati con sistema ccNC (IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9), con abbonamenti annuali o triennali. Entrambe le versioni dell’Entertainment Package sono già disponibili tramite il Blue Link Store anche in Italia. La versione standard è proposta con un mese di prova gratuito, mentre la versione con Wi-Fi Hotspot prevede il primo mese a soli 6,99 €. L’Entertainment Package standard può essere successivamente sottoscritto al prezzo di 89 € con abbonamento annuale o di 249 € per tre anni. Per chi desidera integrare anche la connettività a bordo, l’Entertainment Package + Wi-Fi Hotspot è disponibile al prezzo di 109 € con abbonamento annuale o di 299 € per tre anni. Entrambi i pacchetti includono l’accesso a servizi di intrattenimento, tra cui Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels, Stingray Karaoke e giochi. Il pacchetto con Wi-Fi Hotspot aggiunge inoltre 40 GB di traffico dati.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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