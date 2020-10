Humans to Humans è una startup che mette in contatto aziende e scuola. E lo fa promuovendo idee e progetti con l’obiettivo di valorizzare la missione etica delle imprese. E’ una società che realizza progetti di Edutainment per le scuole a scopo informativo, culturale e di condivisione di buone pratiche aziendali circa i temi etico e sociali. Questa realtà è nata, in particolare, con l’obiettivo di valorizzare la missione etica delle imprese e per mettere in contatto le aziende con la popolazione scolastica: dirigenti, docenti e studenti.

HtoH (Humans to Humans) propone, soprattutto, numerose idee per il rientro a scuola, sia in presenza sia a distanza, con progetti ad alto impatto etico e sociale da portare direttamente nelle aule scolastiche, cuore pulsante della formazione e istruzione dei giovani di oggi.

Ecco due progetti di Edutainment promossi da HtoH.

SOCIAL TO SCHOOL

Social to School è un programma Edutainment con challenge e attività di gamification costruito ad-hoc sulla base dei contenuti di valore che l’azienda intende trasferire ai giovani delle scuole, veicolato da creators e influencer. Che parlano lo stesso linguaggio dei giovanissimi.

In particolare, i manager delle aziende incontrano gli studenti attraverso eventi in presenza o lezioni digitali. Che diventano a loro volta una risorsa educativa messa a disposizione delle scuole. E’ adatto, soprattutto, a Aziende e Istituzioni che hanno l’esigenza di parlare al target studenti 10-19 anni e arrivare alle loro famiglie.

Infine, tra i principali temi trattati: Sostenibilità, Circolarità, Imprenditorialità, Nuovi stili di consumo, Ambiente, Alimentazione, Energia e Consumi, Mobilità e Città del futuro.

33 ORE – L’ EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA

Il Ministero dell’Istruzione ha introdotto nell’anno scolastico 2020/21 un percorso di Educazione Civica di 33 ore incentrato sui temi di sostenibilità, digitalizzazione e conoscenza della costituzione.

Humans to Humans supporta dirigenti e docenti nella realizzazione di questo percorso. Attraverso lezioni digitali e progetti realizzati in sinergia con il mondo delle aziende che hanno contenuti di valore su questi temi da trasferire alle nuove generazioni.

I temi trattati nelle lezioni digitali: uso consapevole dei social media e raggiungimento di un livello ottimale di competenze digitali attraverso l’esperienza di giovani role models; conoscenza delle tematiche ambientali, di Sostenibilità e Circular economy con il contributo di aziende che si distinguono per il loro impegno su questi temi; trasferimento della conoscenza della Costituzione e comprensione degli articoli e della loro applicazione nel contesto sociale attraverso le storie di giovani leader ispirazionali.

