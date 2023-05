MILANO (ITALPRESS) – Ritorna dal 16 al 18 maggio l’Automotive Dealer Day 2023, l’evento di riferimento per gli operatori del settore auto, ospitato presso il Centro Congressi di Veronafiere, che vede coinvolti tutti gli attori del settore automotive al fine di generare impulsi di innovazione e crescita per l’intero comparto.

All’appuntamento, Horizon Automotive sarà ufficialmente presente per la prima volta in una doppia veste: come espositore allo stand 76 dove i visitatori potranno scoprire il più grande aggregatore italiano di player di mobilità, fondato su tecnologia e servizio premium, e come speaker aziendale con un workshop dal titolo “Il noleggio a lungo termine con i dealer: il modello Horizon Automotive” il 18 maggio alle 10:30 in Sala Vivaldi.

Un’occasione per approfondire il noleggio a lungo termine di Horizon anche attraverso i suoi partner e scoprire un modello di business innovativo e che ha fatto del binomio tecnologia/store fisici la sua forza. Horizon Automotive è infatti diventata un punto di riferimento per i dealer che vogliono superare le possibili barriere all’ingresso grazie ad un nuovo modo di proporre il noleggio a lungo termine, basato su tecnologia proprietaria e un team esperto di supporto commerciale e marketing.

Il progetto Marketplace conta oggi più di 20 dealer partner in tutta Italia, con 7 nuovi Dealers strategici entrati nel network nel solo primo trimestre 2023. E proprio l’evento del Dealer Day di Verona rappresenta l’occasione strategica per rinnovare e rafforzare il legame con la rete commerciale e per incontrare nuovi potenziali partner.

