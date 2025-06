Horizon of Excellence, Bluvacanze e Rinascente ridisegnano il lusso nel travel

MILANO (ITALPRESS) – Il lusso non è più solo esclusività, ma un’esperienza autentica e trasformativa. Questo il cuore di Horizon of Excellence, evento ospitato sulla terrazza del flagship store Rinascente in Piazza Duomo a Milano, organizzato dal Gruppo Bluvacanze – CTI (Cisalpina Tours International), in collaborazione con Rinascente, iconico department store fondato nel 1865 e simbolo di stile e innovazione.

L’incontro, che ha riunito i top partner del Gruppo Bluvacanze, ha presentato la ricerca Future of Luxury di TBWA, esplorando l’evoluzione del lusso nel Travel attraverso le aspettative di Millennial e Gen Z, destinati a rappresentare l’80% dei consumi luxury entro il 2030. Tre i trend emersi, con impatti su Retail e viaggi: Artigianalità tecnologica: in un mondo standardizzato, i consumatori cercano l’unicità di prodotti ed esperienze realizzate con cura, dove la tecnologia amplifica la personalizzazione senza sostituire il tocco artigianale. Narrazione coinvolgente: i brand di lusso devono raccontare storie che intrecciano heritage e innovazione, offrendo ai clienti non solo un prodotto, ma un universo valoriale in cui immergersi. Lusso senza confini: il viaggio diventa avventura verso l’inesplorato, dalla scoperta culturale all’esplorazione dello spazio, con esperienze che sfidano i limiti del possibile.

“Future of Luxury di TBWA evidenzia un lusso sempre più esperienziale – dichiara Domenico Pellegrino, CEO del Gruppo Bluvacanze -. Nel Travel, questo si traduce in autenticità, personalizzazione e crescita personale. Il ‘quiet luxury’ guida le scelte dei viaggiatori, con la tecnologia che rende ogni esperienza unica e fluida”. “Quando abbiamo iniziato la conversazione con Bluvacanze è stato immediato comprendere che mondi all’apparenza slegati come i nostri siano in realtà molto vicini – aggiunge Mariella Elia, managing director di Rinascente -. Il motivo è anche il cuore dei nostri business: i nostri clienti, ovvero persone che sono alla ricerca di esperienze e di contesti che aggiungano qualcosa di speciale alle loro vite. Infatti, la visione di Rinascente di Department Store va ben oltre la semplice funzione di luogo di shopping: per noi è cruciale essere una destination dove accadono cose che non ti aspetti di trovare“.

La collaborazione tra Bluvacanze, parte del Gruppo MSC Cruises, e Rinascente segna l’inizio di un percorso per anticipare le dinamiche del lusso contemporaneo, offrendo ai partner dei settori Travel e Retail nuovi strumenti per rispondere alle necessità di un pubblico sempre più esigente.

