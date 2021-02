Honda ha svelato in anteprima mondiale, la nuova generazione del SUV compatto HR-V, per la prima volta disponibile con la potente tecnologia ibrida a due motori e:HEV.

Il nuovo HR-V, oltre ad un’eccezionale efficienza, può vantare soluzioni tecnologiche innovative e funzioni di sicurezza all’avanguardia; il tutto esaltato da un design raffinato e moderno, da vero SUV coupè, e da livelli di spazio e comfort ai vertici della categoria, gli stessi che hanno reso questo modello apprezzatissimo in tutto il mondo. Disponibile in Europa dalla fine del 2021, il nuovo HR-V è l’ultimo modello di Honda, in ordine cronologico, a distinguersi per il logo e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), andando ad affiancare la gamma CR-V Hybrid e la JAZZ ibrida lanciata nel 2020. Con questo ulteriore modello dall’anima green, Honda compie un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo dichiarato di elettrificare i principali modelli europei entro il 2022.

La nuova generazione ibrida HR-V e:HEV vanta forme compatte esaltate da un design da vero SUV coupè.

Questo nuovo modello rappresenta un’ideale evoluzione delle moderne scelte stilistiche inaugurate dalla Casa di Tokyo a partire dagli ultimi modelli elettrificati recentemente introdotti. Scelte che danno vita a un SUV dalle forme morbide e pulite con un look capace di coniugare funzionalità e bellezza. Il nuovissimo frontale vanta un’audace griglia integrata, mentre la forma slanciata della carrozzeria include il cofano lungo e nitidi profili verticali che non compromettono lo spazio interno. Il cofano piatto e ribassato ha una linea che scorre fino alla base dei montanti anteriori, amplificando il senso di stabilità e di sicurezza di HR-V e migliorando l’impatto estetico tipico dei SUV.

Offre un’eccellente combinazione di design in stile SUV ed elevati livelli di spazio a bordo, grazie ad un’intelligente progettazione dei componenti del propulsore ibrido. In questo modo, i progettisti di Honda sono riusciti ad ottenere un comfort ai vertici della categoria, pari a quello della generazione precedente, in grado di ospitare 4 adulti nella massima comodità.

Proprio come il design esterno, anche gli interni ricreano le tipiche sensazioni di solidità e muscolarità di un SUV di segmento superiore, utilizzando rivestimenti e materiai moderni dalla texture raffinata. L’estetica contemporanea e minimal, esaltata dalla plancia che si sviluppa orizzontalmente, è il frutto di un lavoro di progettazione improntato all’essenza della semplicità, dove ogni elemento trova la giusta e perfetta collocazione contribuendo a far sentire a proprio agio guidatore e passeggeri.

Il nuovo sistema di climatizzazione, che vanta esclusive bocchette a forma di “L” ai lati superiori della plancia, favorisce un maggiore ricircolo dell’aria attorno ai sedili dei passeggeri offrendo, così, un ambiente ancora più arieggiato. Grazie al layout compatto del propulsore ibrido e:HEV ed alla posizione centrale del serbatoio, il nuovissimo HR-V mantiene i famosi Sedili Magici regolabili nelle configurazioni “fold-flat” o “flip-up” (ossia sedili abbattuti o sollevati) a seconda delle esigenze di carico. Il nuovissimo HR-V ibrido e:HEV sarà disponibile in Europa dalla fine del 2021. Clienti ed appassionati possono registrare il proprio interesse sul sito ufficiale Honda.it

