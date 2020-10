ROMA (ITALPRESS) – Il 2021 segna un fondamentale passo nello sviluppo della gamma di scooter Honda con caratteristiche Sports-Gt: la famiglia degli Honda Forza si arricchisce infatti del nuovo top di gamma Forza 750, migliora il modello intermedio – ora Forza 350 – e si aggiorna Forza 125. La gamma fonda la sua reputazione di modelli premium in un mix di qualità: prestazioni sportive e comfort da gran turismo; maneggevolezza e agilità; stile elegante e grintoso; grande praticità e un notevole equipaggiamento elettronico. Il nuovo Forza 750 offre tutte queste qualità. E’ spinto da un motore bicilindrico parallelo da 58,6 CV con cambio DCT e vanta un’elettronica di gestione sofisticata, con comando del gas Throttle By Wire, 4 Riding Mode, cruscotto TFT a colori, controllo di trazione HSTC multi-livello e sistema ‘Honda Smartphone Voice Control System’ di connettività per smartphone (chiamate, messaggi, musica e navigazione). Il vano sottosella da 22 litri può contenere un casco integrale ed è dotato di presa di ricarica USB, mentre la Smart-Key agisce anche sullo Smart-Top Box opzionale. La ciclistica performante, i freni potenti e l’ottima protezione aerodinamica lo rendono ideale anche nel turismo a lungo raggio, perfino con passeggero. L’omologazione è Euro5. Per il 2021 un incremento di cilindrata di 51 cc vede il Forza 300 evolversi nel nuovo Forza 350. Il propulsore, profondamente sviluppato sotto tutti i punti di vista, entra di diritto nel novero dei motori eSP+ (enhanced Smart Power plus). Crescono in maniera significativa la potenza, pari ora a 29,2 CV (21,5 kW), e la coppia massima, pari a 32 Nm, entrambe ‘spalmatè con grande vigore su tutta la curva di erogazione per offrire accelerazioni brucianti e riprese consistenti a qualsiasi andatura. Con gli 11,5 litri di serbatoio e gli efficienti consumi di 30 km/l (ciclo medio WMTC) l’autonomia può superare i 340 km. Ulteriormente impreziosito anche lo stile, con un frontale e fiancate più sfaccettate, e l’equipaggiamento, con parabrezza regolabile elettricamente su un’escursione extra di 40 mm, per un totale di 180 mm, e il sistema ‘Honda Smartphone Voice Control System’ di connettività per lo Smartphone (volume chiamate e musica). Confermata l’irrinunciabile Smart-Key e il praticissimo Smart-Top Box opzionale. Come sempre, il vano sottosella può ospitare due caschi integrali più altri oggetti, e nel vano portaoggetti anteriore è presente una presa si ricarica USB. Il nuovo Forza 350 è omologato Euro5. Non poteva mancare un upgrade per il popolarissimo Forza 125, vero best-seller soprattutto in Francia dove recita lo stesso ruolo che in Italia è appannaggio dell’SH125i. La versione 2021 del Forza 125 ha ricevuto un restyling che lo rende molto simile al fratello di 350 e gli conferisce un look ancora più moderno e accattivante. Il sottosella può ospitare due caschi integrali più altri oggetti, il parabrezza a regolazione elettrica ha un’escursione extra di 40 mm, per un totale di 180 mm, e il vano portaoggetti anteriore è dotato di presa di ricarica USB. La Smart-Key governa anche lo Smart-Top Box opzionale e a livello di sicurezza attiva è ora presente il controllo di trazione HSTC.

(ITALPRESS).