Honda, arriva una nuova serie di veicoli elettrici

ROMA (ITALPRESS) - Honda riparte da Zero. E’ questo il nome scelto dal costruttore giapponese per la sua futura serie di veicoli elettrici. Dal 2026 in poi avvierà il progressivo abbandono dei motori a combustibili fossili, che si concluderà nel 2040. Per la premiere mondiale dei prototipi Saloon e Space-Hub è stato scelto il Ces di Las Vegas, la più importante fiera mondiale dedicata alla tecnologia. Gli obiettivi legati a questa nuova serie sono ambiziosi: design artistico che evoca risonanza; sicurezza e tranquillità; molto spazio a bordo e connessioni costanti; piacere di guidare; alte prestazioni in termini di efficienza elettrica. Al centro del progetto, che va ben oltre le linee dei due prototipi presentati in Nevada, c’è lo sviluppo indipendente da parte dell'azienda di batterie allo stato solido. Honda è l’unica a spingere da anni su questa tecnologia, e già a fine decennio queste batterie equipaggeranno la Serie Zero. A differenza di quelle agli ioni di litio che sono soggette a surriscaldamenti e incendi, le batterie allo stato solido sono più stabili e potenzialmente più potenti grazie a una densità di energia più elevata. Possono quindi essere più piccole, rendendo i veicoli elettrici più leggeri e migliorando prestazioni e autonomia. xb2/tvi/gsl