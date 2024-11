Hi-Tech & Innovazione Magazine – 5/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Intelligenza artificiale e cinema, Intesa Sanpaolo ispira I giovani con Build Your Future - Vodafone-Youtrend, la transizione gemella è importante per 7 italiani su 10 - Terna, Innovation Zone Forum a San Francisco con startup e investitori fsc/col/gtr