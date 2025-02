Hi-Tech & Innovazione Magazine – 11/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Al via il progetto Med Wind, un parco eolico offshore nel Mediterraneo - All'ISE di Barcellona le novità di Cabolo - Tyrrhenian Link, Terna avvia in Sicilia la posa del cavo sottomarino fsc/abr/gtr