Helbiz, leader mondiale nella micromobilità, continua nel suo piano di attività legate alla sicurezza e all’educazione civica stradale, e organizza insieme al Comune di Latina due giorni di formazione proprio sul tema della sicurezza in monopattino aperti a tutta la cittadinanza. Sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 10:00 alle 18:00 in piazza del Popolo si terranno attività di informazione del servizio e sarà possibile consultare un info point dedicato per capire e approfondire tutte le regole della viabilità per circolare correttamente in città. All’evento sarà presente anche la Polizia Locale, da sempre compagna di viaggio al fianco di Helbiz, che darà a tutti gli utenti interessati le indicazioni necessarie delle regole per un utilizzo corretto dei mezzi e tutti coloro che parteciperanno potranno anche effettuare test drive gratuiti.

Questo weekend prosegue il ciclo di attività sulla sensibilizzazione già svolte sul lungomare il 24 e 25 Luglio scorso con la distribuzione di materiale informativo sulla sicurezza. Con questo evento sul territorio Helbiz continua a farsi promotore di attività di sensibilizzazione degli utenti e si impegna concretamente per rendere le strade più sicure.

Va ricordata la differenza tra monopattino in sharing e monopattino privato. Per quanto riguarda i monopattini in sharing, questi sono costantemente monitorati, non sono in nessun modo manomissibili, sono assicurati e le velocità sono prestabilite e non alterabili: massimo 25 km/h e 6 km/h nelle aree pedonali. Particolarmente diverso è il discorso legato ai monopattini privati, di cui il proprietario è gestore totale del mezzo, impedendo di fatto il controllo da parte di enti terzi.

L’iniziativa, parte di un programma più ampio rivolto ai cittadini per evidenziare l’importanza di un uso corretto e attento dei mezzi negli spazi urbani, rappresenta un modo per incentivare i cittadini a muoversi in modo sostenibile, comodo e veloce nel pieno rispetto del Codice della Strada. Questa si affianca anche all’attività nelle prossime settimane che vedrà una campagna nazionale di educazione civica stradale dedicata alla micromobilità promossa da Helbiz nelle scuole, con l’obiettivo di dare la giusta informazione e gli strumenti e regole sul corretto utilizzo del mezzo alle giovani generazioni.

Helbiz ha scelto di organizzare a Latina quest’attività visto il grande utilizzo dei monopattini elettrici in sharing da parte degli abitanti della città. L’azienda è presente a Latina da ottobre 2020 con una flotta che si è ampliata fino a 350 mezzi, da allora i cittadini hanno usufruito del servizio di micromobilità con grande entusiasmo come mostrano i dati. In particolare, paragonando quelli dei mesi aprile/maggio a giugno/luglio si è registrato un incremento dell’utilizzo del 70% con un aumento dei nuovi utenti che è dell’80. La corsa media nel comune laziale è di 4,9 km per una durata media di circa 13 minuti, inoltre oggi l’area operativa comprende anche la zona marittima, con risparmio di oltre 330.000 kg di CO2.

(ITALPRESS).