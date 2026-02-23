Heineken, al momento nessun esubero in Italia. Fai, Flai e Uila: “Intensificare relazioni sindacali in un momento delicato”

MILANO (ITALPRESS) – Heineken ha comunicato, che in Italia, al momento, non sono previsti impatti occupazionali rispetto al piano di esuberi annunciato a livello globale dall’azienda lo scorso 11 febbraio. Restano preoccupazioni per quanto riguarda possibili futuri impatti su specifiche funzioni di sede, sulle quali la discussione è ancora aperta, mentre i birrifici sembrano non essere interessati in alcun modo dalla riorganizzazione mondiale del gruppo.

FAI, FLAI e UILA Hanno chiesto all’azienda di intensificare il confronto al fine di avere informazioni tempestive ed efficaci sull’evoluzione della situazione occupazionale in Italia. E’ stato, tuttavia, ribadito, fin da ora, che qualora l’azienda dovesse decidere di attuare esuberi in Italia, Fai, Flai e Uila saranno fortemente contrarie e pronte a utilizzare tutti gli strumenti possibili per garantire i livelli occupazionali del Gruppo.

Fai, Flai e Uila hanno inoltre presentato la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo con Heineken al fine di avviare in tempi rapidi il negoziato.

