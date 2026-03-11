Havas apre nuova sede milanese, Carone “Al centro la condivisione delle idee”

MILANO (ITALPRESS) - "L'idea è stata quella di progettare delle collisioni positive e creative tra i vari team di Havas, ma anche tutto l'ecosistema che gravita intorno all'azienda: l'arte, la città, i clienti e tutte le persone che in qualche modo possono fruire di questi spazi e con l'occasione del concetto nuovo di organizzazione e condivisione di questi luoghi, stimolarsi reciprocamente. Quindi è un'idea per Havas di recepire creatività da Milano e restituire creatività alla città". Lo ha spiegato Stefano Carone, AD Il Prisma, a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Havas a Milano. xh7/fsc/mca2