È adesso disponibile per la Harley-Davidson Road Glide Special la nuova opzione di verniciatura di serie Eagle Eye Special Edition. L’opzione colore Eagle Eye è su base giallo brillante con una finitura lucida trasparente. La chicca del design è la maestosa aquila nera con le ali spiegate sul lato destro della moto che va dal serbatoio alla carenatura. Il classico logo Bar & Shield si trova sul lato sinistro del serbatoio. La scritta Harley-Davidson è allineata sul bordo esterno delle borse laterali caratterizzate queste ultime da cerniere in tinta. La colorazione in edizione speciale è applicata su carenatura, serbatoio, parafanghi, borse laterali e carenatura motore. Il prezzo base del modello Road Glide Special 2020 con l’opzione Paint Eye Special Edition di Eagle Eye è 30.750 euro.

