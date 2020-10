NURBURG (GERMANIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP dell’Eifel davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Renault di Daniel Ricciardo. Al Nurburgring l’inglese approfitta di un errore di Bottas, poi costretto al ritiro per un problema al motore, per superarlo e andare a trionfare eguagliando così il record di vittorie in F1 di Michael Schumacher e mettendo anche una seria ipoteca sul suo settimo titolo mondiale in carriera. Quarto posto, invece, per la Racing Point di Sergio Perez che precede la McLaren di Carlos Sainz. La prima delle Ferrari è quella guidata da Charles Leclerc che chiude settimo, mentre l’altra vettura della scuderia italiana guidata da Sebastian Vettel finisce all’undicesimo posto, fuori dalla zona punti.

