LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton e George Russell saranno al volante delle due Mercedes anche nelle prossime due stagioni: la scuderia tedesca ha ufficializzato il rinnovo di entrambi i piloti fino al 2025.

Estenuante e laboriosa la trattativa che ha portato alla formalizzazione dell’accordo tra i piloti e la scuderia ‘argentatà, specialmente fronte Hamilton rispetto al quale erano anche apparse possibili opzioni alternative alla Mercedes per il futuro. “Con il team Mercedes sogniamo ogni giorno di essere i migliori e abbiamo trascorso gli ultimi dieci anni per raggiungere questo obiettivo – ha detto Hamilton dopo la firma -. Non si raggiungono risultati come i nostri da un giorno all’altro, ci vuole impegno, duro lavoro e dedizione ed è stato un onore entrare nei libri di storia con questa incredibile squadra. Sono grato alla Mercedes che ha mi ha supportato sia dentro che fuori dalla pista. La nostra storia non è finita, siamo determinati a fare di più insieme e non ci fermeremo finchè non lo faremo”, ha chiosato Hamilton, arrivato nel 2013 e da allora capace di conquistare 6 titoli piloti. Felice anche Russell, che considera la Mercedes “come se ormai fosse la mia seconda casa”. “Dopo essere salito in macchina lo scorso anno, volevo premiare la fiducia e la convinzione che Totò Wolff e il resto della squadra hanno riposto in me. Ottenere la mia prima pole position e vincere una gara l’anno scorso è stata un’emozione indimenticabile. Abbiamo fatto alcuni passi significativi negli ultimi 18 mesi e stiamo diventando sempre più forti come squadra”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

