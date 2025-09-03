Hamas “Pronti a un accordo globale e al rilascio degli ostaggi”

January 30, 2025, Gaza, Palestine: Children greet masked and armed Hamas al-Qassam Brigades fighters as Israeli hostage Arbel Yehud is released to Red Cross members outside Yahya Sinwar's house in Khan Yunis during the hostage swap deal between Hamas and Israel. (Credit Image: © Saher Alghorra/ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo pronti a stipulare un accordo globale in cui tutti i prigionieri nemici detenuti saranno liberati in cambio di un numero concordato di ostaggi palestinesi”: lo afferma in una nota Hamas, sottolineando che questo accordo “porrà fine alla guerra nella Striscia di Gaza, comporterà il ritiro di tutte le forze di occupazione dall’intera Striscia, aprirà i valichi di frontiera per consentire l’ingresso di tutti i beni di prima necessità a Gaza e avvierà il processo di ricostruzione”, continua Hamas.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

